Downton Abbey-film trekt volle zalen in bioscopen

In de filmversie van Downton Abbey bereiden de familie Crawley zich voor op de komst van de koning en koningin aan hun kasteel. De film is geschreven door Julian Fellowes, de bedenker van de serie; alle originele castleden, inclusief Maggie Smith, spelen mee in de film.

De critici waren zuinig over de nieuwe film, maar de fans zijn laaiend enthousiast. De succesvolle serie, waarvan het zesde seizoen in 2015 op televisie te zien was, werd bekroond met onder andere drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards.

