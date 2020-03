Sylvie Meis: ’Ik kan niet wachten om oma (93) weer te knuffelen’

Zo liet ze dinsdag al weten dat haar zoon Damián bij haar thuis is, in Hamburg. Ze reageerde daarmee op vragen nadat volgers een post van haar ex Rafael van der Vaart zagen met daarop een foto van zijn vriendin Estavana Polman, dochtertje Jesslynn en Damián. Het gezin woont in Denemarken, maar blijkbaar wist Damián nog op tijd aan de totale lockdown van dat land te ontsnappen om terug te reizen naar zijn moeder in Duitsland.

Ook laat Sylvie in haar Insta Stories weten dat haar oma zich heeft afgezonderd om zich te beschermen tegen het coronavirus. „Zij is mijn Queen!”, schrijft ze bij een foto die van de 93-jarige gemaakt is in België, waar zij voor het raam van haar woning staat. „Ik bewonder haar dappere houding, haar kracht en haar eindeloze humor.”

„We kunnen alleen telefonisch met elkaar praten op dit moment, maar ik kan niet wachten om haar weer te knuffelen in de nabije toekomst. Ik hou van je Moemoe.”

Of haar huwelijk, dat in juni in Italië zou moeten plaatsvinden, door het coronavirus nu in gevaar dreigt te komen, daarover rept Sylvie nog met geen woord.