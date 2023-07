Boer Koekoek herleeft in theater: ’Parallellen met nu liggen voor het oprapen’

Ronkende trekkers, een brandende boerderij, boze boeren tegenover de politie: het decor van theaterspektakel Boer Koekoek is uiterst actueel. Maar hier in het rustieke Drentse dorpje Hollandscheveld gaan we terug naar de Boerenopstand van 1963 onder leiding van Hendrik Koekoek, die vervolgens met zijn Boerenpartij de Tweede Kamer binnen marcheerde. „De parallellen met nu liggen voor het oprapen”, zegt theatermaker Tom de Ket.

Het theaterspektakel Boer Koekoek in Hollandscheveld is uiterst actueel. Ⓒ Ben van Duin