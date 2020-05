Igmar Felicia ontdekt halfzus op sociale media

Igmar wordt als radio-dj vaak overladen met berichten op sociale media. Toch viel zijn oog vorige week woensdag op een bericht dat zijn leven op zijn kop zou zetten. „’Hoi, ik ben je zus!’, lees ik terwijl ik wat dromerig door mijn DM’s scroll”, schrijft hij dinsdag op Instagram. „Ik schrik. Shit. Nou ben ik wel wat gekke dingen in mijn leven gewend inmiddels met die ouwe van mij, maar het is nu gewoon woensdagavond. Ik wil gewoon een keer normaal gaan slapen.”

Toch besluit hij het bericht te openen. De vrouw schrijft dat ze dezelfde vader hebben en ze al jaren een foto van hem bij zich draagt. „Ze stuurt een foto van mijn vader en haar jongste. ’Maar dat is MIJN vader’, denk ik. Maar dus ook jouw vader. Ik loop vast”, vervolgt hij. „Het is woensdag zeg ik tegen mezelf. Morgen stuur ik haar dat ik het heel bijzonder vind dat ze een foto van mij bij zich draagt. Dan kijken we daarna wel weer verder”, sluit hij af.

„Kostte me bloed zweet en tranen om dit te delen. Maar ik had het idee dat ik het moest doen na deze bijzondere week”, schrijft hij bij de tekst. Hoe het is afgelopen tussen Igmar en zijn halfzus laat hij in het midden. De radio-dj wordt overladen met steun liefde. Ook zijn ex Fien Vermeulen reageert met een hartje onder het bericht.