Michael J. Fox dankbaar voor ere-Oscar: ’Jullie laten me trillen’

De 61-jarige acteur, die in 1991 werd gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, krijgt de prijs ook vanwege zijn inzet voor een geneesmiddel tegen de ziekte. Collega Woody Harrelson mocht de Oscar overhandigen aan Fox. „Hij veranderde een angstaanjagende diagnose in een moedige missie. Michael J. Fox heeft nooit gevraagd om de rol van pleitbezorger van Parkinson, maar het is zijn grootste prestatie”, zei Harrelson onder meer. „Michael J. Fox geeft het ultieme voorbeeld van hoe je moet vechten en hoe je moet leven en is vandaag de dag net zo geliefd om zijn activisme als om zijn acteerwerk.”

„Jullie laten me trillen”, zei Fox grappend toen hij de prijs in ontvangst nam. „Het is een totaal onverwachte eer en ik ben erg dankbaar.”

Black-out

Michael J. Fox lief afgelopen zomer weten steeds meer moeite te hebben met acteren vanwege de ziekte van Parkinson. In de podcast Working It Out vertelde hij onder meer moeite te hebben met het onthouden van zijn teksten. „Toen ik The Good Fight deed, de spin-off van The Good Wife, kon ik mijn tekst niet meer opdreunen. Ik had gewoon een black-out”, aldus Fox. De acteur zei wel zijn eigen beperkingen te accepteren. „Mijn kortetermijngeheugen is slecht, maar daar zal ik het mee moeten doen.”

In 1991 werd vastgesteld dat Fox de ziekte van Parkinson had. Pas zeven jaar later maakte de Back to the Future-ster publiekelijk bekend dat hij aan de zenuwziekte leed. „De paparazzi bleven maar buiten m’n appartement wachten en bleven maar vragen wat me mankeerde”, zei Fox daar eerder over. „Ik zei dat ik m’n buren hier niet mee op wilde zadelen, dus maakte ik het openbaar. Dat was geweldig, het voelde goed.”

Nooit genomineerd

De acteur was te zien in tientallen films en series, maar is vooral bekend van de Back to the Future-reeks. Fox heeft in zijn carrière onder meer vijf Emmy’s, vier Golden Globes en een Grammy gewonnen. Hij werd nog nooit genomineerd voor een Oscar. Met zijn organisatie heeft de acteur meer dan een miljard dollar ingezameld voor de ziekte van Parkinson.

Tijdens de Governors Awards kregen ook songwriter Diane Warren en regisseurs Euzhan Palcy en Peter Weir een ere-Oscar.