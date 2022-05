Regisseur Mocro Maffia komt met nieuwe actiefilm

In de speelfilm worden Curaçao en Aruba aangevallen. Politiek Den Haag is verbijsterd. Wanneer het conflict in snel tempo escaleert, moeten drie jonge mariniers in opleiding het verschil zien te maken. Terwijl de marinierskazerne onder vuur ligt, het luchtruim op slot gaat en de Nederlandse ambassadeur geëvacueerd wordt, vinden de gezworen vrienden en mariniers zichzelf in een race tegen de klok.

Invasie wordt geregisseerd door Bobby Boermans, die meewerkte aan Mocro Maffia en de populaire NPO-serie Hoogvliegers maakte. Het script is van Philip Delmaar en Lucas de Waard. De rest van de cast wordt in een later stadium bekendgemaakt.

De actiefilm wordt gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Marine, die de opnames logistiek en materieel ondersteunt. Dutch FilmWorks brengt Invasie in 2023 in de bioscoop.