Barbie wereldwijd door grens van 1 miljard dollar box office heen

De film van Greta Gerwig is de 53e film die wereldwijd minimaal 1 miljard dollar opbrengt bij de kassa van de bioscoop. In het eerste weekend na de release op 21 juli haalde Barbie al 110 miljoen dollar op in de Verenigde Staten.

Momenteel is Barbie nog de op twee na meest lucratieve film van het jaar. Alleen The Super Mario Bros. Movie en Guardians of the Galaxy Vol. 3 leverden nog meer geld op.