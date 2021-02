Gevreesd dagboek van halfzus over Meghan nu uit in Amerika

Het nu al veelbesproken boek The Diary of Princess Pushy's Sister moet lezers aantrekken met de belofte dat ’de waarheid nog vreemder is dan fictie’. Het moet details onthullen over de opvoeding van Meghan en hun gezin, waarbij de rivaliteit tussen halfzus Samantha en Meghan ook aan de orde komt. Toch schrijft Samantha ook over haar adoratie voor haar jongere halfzusje toen die nog een baby was.

Bronnen rond Meghan zouden eerder al gezegd hebben dat zij ’misselijk’ was van het idee van het boek.