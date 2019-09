Manager opgepakte vlogger ’erg geschrokken’

Scherpenzeel heeft nog geen contact gehad met zijn pupil en weet dus ook niet hoe het met hem gaat. Over de aanhouding wil hij niets zeggen. „Dat kan ook niet, want er is niets bekend, het is daar midden in de nacht. We hoorden het donderdagochtend in het nieuws. In het belang van de beide jongens wil ik wachten tot we er meer over weten.” Scherpenzeel wist dat Granzier in de Verenigde Staten was, maar wist niet waar hij precies mee bezig was. Het managementbureau gaat niet over de filmpjes die Granzier maakt en bemoeit zich niet met de inhoud, zegt Scherpenzeel.

Granzier en Sweep hebben beiden honderdduizenden volgers op YouTube. Dat maakt ze ook commercieel interessant. Zo heeft Granzier zijn eigen merchandise, via de webshop DeTiesWinkel.nl.