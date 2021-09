Beruchte Oprah-interview levert Harry en Meghan toch geen Emmy Award op

Premium Sterren

Voortaan de groe(n)ten van... Elise Schaap!

Decennialang was Martine Bijl hét gezicht van dat zo bekende groentemerk. ’De groe(n)ten van HAK’ werd dankzij de in 2019 overleden actrice een begrip in Nederland. Nu is er in Elise Schaap - geroemd om onder andere haar rol in Netflix-serie Undercover - een opvolgster gevonden, zo kan Privé vandaag...