Verdachte overval Mark Gillis op vrije voeten

Het voorarrest van een 53-jarige man uit Tilburg is opgeheven. „Hij is aangehouden aan de hand van een dna-match op het shirt van het slachtoffer, in dit geval Mark Gillis. Dat lijkt op dit moment het enige bewijs tegen de verdachte en dat vindt de rechtbank voor nu te mager om zijn voorarrest te verlengen”, aldus de woordvoerder.

De twee andere verdachten, een 40-jarige man uit Den Bosch en een 42-jarige verdachte uit Rosmalen, blijven nog vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 28 augustus.

Mark Gillis, bekend van de realityserie Massa is Kassa over zijn familie, werd in de nacht van 6 op 7 november in 2021 op brute wijze overvallen. Dat gebeurde toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel aankwam, even ten zuiden van Helmond. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril.