Freriks en Van Rossem op de bres voor Pisnicht

Hij moet samen met medekandidaten Wart Kamps en Daan Boom raden welk woord hoort bij de termen regenboogvlag, herenliefde, botenparade en Elton John. Nicolaas Veul suggereert van alles, van flikker tot mietje en van poepstamper tot reetridder, maar het gewenste antwoord blijkt er niet bij te zitten. Het filmpje werd vrijdagochtend al veelvuldig gedeeld.

In de documentaire Pisnicht, die donderdag 1 augustus te zien is op NPO3, probeert Veul te ontdekken wat scheldwoorden als pisnicht of flikker voor invloed hebben op het dagelijks leven van lhbt’s in Nederland. „Wat voor de een normaal taalgebruik is, ervaart de ander als een belediging of een vorm van homofobie”, aldus Veul.

Aanleiding voor deze persoonlijke documentaire is de discussie die ontstond nadat Youp van ’t Hek het woord ’pisnicht’ gebruikte in zijn show en NRC-column en er in Veronica Inside ook grappen over homo’s werden gemaakt.