Cas Jansen na twintig jaar terug in GTST

„Het is waar, Julian is back in Meerdijk. Hij gaat Meerdijk behoorlijk opschudden”, belooft Cas. „Ik vind het superleuk en heb er veel zin in.”

Cas speelde de rol van 1996 tot 1999. Zijn personage vertrok samen met Jessica Harmsen (gespeeld door Katja Schuurman) op de motor om een wereldreis te maken.

Eerder deze maand werd bekend dat ook een andere oudgediende weer zijn opwachting maakt. Wilbert Gieske, beter bekend als Robert Alberts, keert na enkele jaren afwezigheid terug. Andere acteurs, Britt Scholte en Floris Bosma, moesten juist het veld ruimen.