Chantal Janzen: De hele dag al janken

Dat schrijft ze in haar Insta Stories. "Geen idee waarom. Maakt ook niet uit of 't om iets stoms of iets leuks is. Janken. De hele tijd. Net nog om een groene Balisto. Nou, dan weet je het wel", schrijft de vrouw die in mei van volgend jaar het Eurovisie Songfestival presenteert met Edsilia Rombley en Jan Smit.

"Maar goed dat m'n man niet met me zit opgescheept 't hele weekend", grapt ze. Om te vervolgen: "Oh wacht. Weekend samen weg. Arme man." Later op de dag geeft ze opnieuw blijk van haar gevoel voor humor: "Voor iedereen die net in de Thalys een alarm hoorde: ik dacht dat dat de doorspoelknop was. En weer janken natuurlijk."

En tot slot is het een heerlijk chocoladetoetje dat haar tot tranen toe roert.