Erica heet vanaf nu weer Meiland

En dat was moeder Erica. Zij heet Erica Renkema, maar nu zij en Martien onlangs voor de derde keer in het huwelijksbootje zijn gestapt, wilde ze toch weer Meiland heten. Dochter Maxime laat op Instagram weten: „Feest op het chateau. Vanaf vandaag verandert Erica haar naam Renkema in Meiland. En zo hoort het ook! Nu zijn we pas echt compleet.”

Vanaf 26 augustus zijn de Meilandjes weer te zien op tv, op maandagavond om half negen bij SBS6.