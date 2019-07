Vervolg op Surviving R. Kelly in de maak

In Surviving R. Kelly beschuldigt een flink aantal vrouwen zanger Robert Kelly van seksueel misbruik, machtsmisbruik en seks met minderjarigen. Ook veel andere mensen uit de omgeving van Kelly vertellen erin over ontoelaatbaar gedrag van de muzikant.

Kelly werd niet lang na de uitzending van de documentaire opgepakt en aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij was een aantal maanden op borgtocht vrij, maar werd onlangs opnieuw aangehouden, deze keer op zeven verdenkingen, onder meer van het belemmeren van de rechtsgang, ontucht met minderjarigen en het maken van kinderporno. Zijn verzoek om ook deze keer op borgtocht vrijgelaten te worden, werd door de rechter afgewezen. De muzikant houdt zijn onschuld vol.

De zesdelige documentaire zorgde voor een toename van 35 procent aan telefoontjes naar een lijn voor seksueel misbruik in de Verenigde Staten. In totaal hebben 30 miljoen Amerikanen de reeks of een deel ervan gezien.