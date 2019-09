Uzo Aduba in vierde seizoen van Fargo

Aduba is vooral bekend van Orange Is The New Black, waarin ze Suzanne ’Crazy Eyes’ Warren speelt. Voor die rol won ze twee Emmy’s, een Critics’ Choice Award en vijf SAG Awards.

Eerder werd al aangekondigd dat Chris Rock een van de hoofdrollen heeft in het vierde seizoen van Fargo. Ook Jack Huston, Jason Schwartzman, Ben Whishaw, Jessie Buckley en Jeremie Harris zijn te zien in de komende reeks van de show.

Fargo is een anthologieserie, wat betekent dat elk seizoen een nieuw verhaal vertelt met een nieuwe cast, andere personages en in verschillende tijdperken. Zo vond het eerste seizoen, met Billy Bob Thornton en Martin Freeman, plaats in 2006. Voor de tweede reeks, met Kirsten Dunst en Jesse Plemons, gingen de makers terug naar 1979 en het derde seizoen speelde zich af in 2010. Daarin had Ewan McGregor de hoofdrol. De komende reeks gaat over de strijd tussen twee criminele families in het Kansas City van 1950.