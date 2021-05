Gestolen stadsautootje Connie Witteman weer terecht

Dankzij een locatie-functie is het elektrische stadsautootje, waarin ze ook handelt, weer teruggevonden. „Het was een korte nacht met een hoop gedoe maar mijn City Car was dankzij # loqater binnen een paar uur gelukkig terecht!”, aldus Connie.

Ook heeft ze nog een update over hoe het met haar zoon Marvin gaat, die in het ziekenhuis belandde nadat hij besmet raakte met het coronavirus. „Wij gaan ons weer focussen op het herstel van Marvin, die zienderogen per dag geweldig vooruit gaat.”