Verwarring rond rozenceremonie De Bachelorette

De fout is te zien in de zesde aflevering van de Videoland-datingshow, die deze week verscheen. Een oplettende kijker spotte de rozenverwarring en plaatste het fragment op Twitter.

Het blijkt te gaan om een montagefout in de uitzending, zegt een woordvoerder van RTL. „Helaas is er een fout ingeslopen in het montageproces van aflevering zes. Een shot van Boy nadat hij de roos heeft ontvangen is per ongeluk gemonteerd vóórdat hij de roos van Gaby ontvangt. We zijn ons hier bewust van. Deze fout wordt vanzelfsprekend hersteld. De juiste versie van aflevering zes verschijnt z.s.m. bij Videoland.”

In De Bachelorette is Gaby Blaaser in Zuid-Afrika op zoek naar de liefde, waarvoor zestien uiteenlopende mannen werden ingevlogen. „Ik val niet op één type, maar op een persoon”, vertelde Blaaser eerder in De Telegraaf. „Ik was aangenaam verrast door wie er allemaal langskwamen qua uiterlijk.”