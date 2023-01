Premium Het beste van De Telegraaf

Treurnistheater Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn: ’Red de wereld, neem géén kind’

Door Bert Dijkstra

Hans Dorrestijn: „De mensen zijn geneigd tot massale krankzinnigheid. Er zijn er te veel van, maar ik hou – ondanks alles – toch van ze. En zie ze graag lachen.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Ondanks het trieste tijdsbeeld vol crisis en oorlog is de humoristische depressiekunstenaar tamelijk goedgeluimd. De – kleine – theaters zitten vol, de mensen lachen en zijn nieuwste (39e) boek Niemand houdt zijn hart zo vast als ik stemt zelfs hem vrolijk. Het zit Hans Dorrestijn (82) heden ten dage mee. Wel in de herfst van zijn leven en dat is op zich dan wel weer treurig.