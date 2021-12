Marco Borsato vraagt Justitie om onderzoek

De zanger neemt stappen. Zijn advocaten hebben het volgende statement naar buiten gebracht:

„Reeds medio 2020 is door de heer Marco Borsato aan Knoops’ Advocaten NV verzocht om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes. Tot dusverre heeft hij geen aanleiding gezien om op deze roddel in het openbaar te reageren. Gelet echter op de aanhoudende beschuldigingen en de toenemende aanvallen via en in de pers op zijn persoonlijke integriteit en reputatie, heeft het kantoor namens de heer Borsato recentelijk het Openbaar Ministerie benaderd met het verzoek om zelfstandig onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bron van de insinuaties met zo nodig daaraan te verbinden strafrechtelijke gevolgen.

Het verzochte onderzoek van het OM wordt door de heer Borsato afgewacht. Verdere mededelingen worden op dit moment niet gedaan.”

Marco lijkt zich onbepaalde tijd volledig uit de openbaarheid te hebben teruggetrokken. Zijn clubtournee werd eerst uitgesteld ‘vanwege corona’ en daarna geannuleerd. Ook een spotje voor War Child, waarin hij rond de feestdagen te zien zou zijn, werd afgezegd.