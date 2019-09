Jan Versteegh slechthorend door hersenbloeding na geboorte

Aan het linkeroor heeft hij nog 80 procent gehoor, aan zijn rechteroor slechts 20 procent. „Eigenlijk heb ik heel veel mazzel gehad. Er kan van alles gebeuren als je zoiets krijgt”, zegt Versteegh.

De presentator van Lingo en Echt Waar?! heeft overigens geen last van zijn slechthorendheid tijdens zijn werk. Maar hij let wel op waar hij gaat zitten tijdens dinertjes in drukke restaurants, zo vertelde hij openhartig. „Ik weet niet beter dan dat ik geluid niet zo goed hoor.”

Versteegh heeft nu een hit met de nieuwe versie van het oude VARA-spelletje Lingo. Het programma staat regelmatig hoog in de kijkcijferlijsten. Hij werd eerder dit jaar voor de tweede keer vader. In Ouders van Nu bekende hij onlangs exclusief dat zijn tweede dochter een huilbaby is.