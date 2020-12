Shia LaBeouf door ex aangeklaagd om mishandeling

De 34-jarige Shia en de 32-jarige FKA twigs hadden iets minder dan een jaar een relatie. Volgens de zangeres werd zij in die periode veelvuldig fysiek, mentaal en emotioneel mishandeld door de Amerikaanse acteur. „Waar ik doorheen ben gegaan met Shia is het ergste wat ik in mijn hele leven heb meegemaakt”, zei Tahliah Debrett Barnett, zoals FKA twigs echt heet.

De zangeres zegt dat Shia haar op „meedogenloze wijze mishandelde.” Ze beschuldigt hem er onder meer van dat hij haar bewust een soa heeft gegeven. Ook zou de acteur een keer geprobeerd hebben haar midden in de nacht te wurgen.

In een reactie aan The New York Times zegt LaBeouf dat hij geen excuses heeft voor zijn agressie of alcoholisme. „Ik heb jarenlang mijzelf en iedereen om mij heen mishandeld. Ik heb een geschiedenis van mensen kwetsen die het dichtst bij me staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me voor degenen die ik pijn heb gedaan. Ik kan verder niets zeggen.”