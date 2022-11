Baz Luhrmann hint op extra lange versie van Elvis-film

„Butler heeft voor de film volledige concerten gezongen, en op een dag wil ik die samenvoegen en uitbrengen”, vertelt de 60-jarige Luhrmann in gesprek met filmwebsite IndieWire.

In september zei Luhrmann in een interview met entertainmentwebsite Screen Rant al dat hij merkt dat er veel interesse is in een langere versie van Elvis. Naast de concertbeelden zou ook een extra verhaallijn rond een bezoek van Elvis aan de Amerikaanse president Richard Nixon een mogelijkheid zijn in de langere versie van de film, zo stelt hij.

De biopic over Elvis Presley verkent het leven en de muziek van The King, gezien vanuit het perspectief van zijn gecompliceerde relatie met zijn manager. Austin Butler en Tom Hanks spelen de hoofdrollen in de film.