Zoons Pierce Brosnan ambassadeurs Golden Globes

De organisatie achter de Golden Globes, de Hollywood Foreign Press Association, selecteert al sinds 1962 ieder jaar een kind of kinderen van een Hollywoodster om te assisteren bij de prijsuitreiking in januari. Een flink aantal van hen, onder wie Melanie Griffith, Laura Dern en Dakota Johnson, is later zelf het acteursvak ingegaan.

Het uitverkoren Hollywoodkroost kreeg jarenlang de titel Miss Golden Globes of Mr. Golden Globes, maar vorig jaar besloot de organisatie dat om te dopen tot Golden Globes Ambassador. Sindsdien brengen de ambassadeurs ook een goed doel onder de aandacht. Idris Elba’s dochter Isan koos er vorig jaar voor psychische problemen onder jongeren te belichten, de gebroeders Brosnan willen dat dit jaar doen voor hongersnood onder kinderen.