Heel Holland bakt-winnares werkt zich in het zweet

Anna Yilmaz: „Ik voel me niet zo’n celeb, ik ben helemaal mezelf gebleven sinds Heel Holland bakt.” Ⓒ foto max

Anna Yilmaz, winnares van Heel Holland bakt, stort zich op een nieuw tv-avontuur. Ze doet mee aan de Tour de celeb, waarbij ze op de wielrenfiets klimt om een echte etappe te volbrengen. De beste thuisbakster van Nederland had er bijna nachtmerries van. „Dan droomde ik dat de berg zó steil was, dat ik die never nooit op zou komen.”