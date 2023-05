Premium Het beste van De Telegraaf

Donderdag nog één keer in de huid van Maria voor de Hemelvaart-editie Marlijn Weerdenburg: ’Ik voelde me een superster na The Passion’

Door Bernice Breure

De cast van The Passion Hemelvaart, met rechts vooraan Marlijn Weerdenburg. Ⓒ Sander Mulkens

Voor veel kijkers was ze de zeer aangename verrassing tijdens de paaseditie van The Passion. In de Hemelvaartvariant van het Bijbelse tv-spektakel van Kro-Ncrv is actrice, presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg (40) donderdag nog eenmaal te zien als Maria. „Ik heb aan het popsterrengevoel gesnuffeld.”