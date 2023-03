André Hazes: ’Vorm met Monique gevonden die voor ons goed werkt’

Zondag deelde Hazes een liefdesverklaring aan Westenberg, met wie hij een zoontje heeft. Daarin zei hij onder meer dat zijn hart voor altijd bij Westenberg ligt.

Frank Dane stelt Hazes de vraag of de twee, die al meermaals uit elkaar gingen en weer bij elkaar kwamen, weer samen zijn. „Ja kijk, dat wordt er heel erg van gemaakt”, zegt Hazes daarop.

„Ik heb m’n huisje in Wilnis, zij woont hier bij Rotterdam en de manier waarop we het doen, dat werkt gewoon heel goed”, vervolgt de zanger. Op de vraag van Dane of er sprake is van friends with benefits, zegt Hazes: „De benefits zijn er, ja. Op de maandagen dat ik hier slaap...”