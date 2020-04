Chantal en Beau maken liveshow tijdens Koningsdag voor RTL 4

In de Chantal en Beau Show: Tussen de schuifdeuren bieden Janzen en Van Erven Dorens de kijker de mogelijkheid om alsnog hun spullen te verkopen nu dat niet kan door de coronacrisis. Ook workshops, muziekoptredens en diners zijn mogelijk. Niets is volgens RTL te gek. De leukste, gekste en meest bijzondere spullen en acties brengen de twee presentatoren onder de aandacht.

Mensen die iets bijzonders willen verkopen of iets speciaals willen laten zien of horen, kunnen dat opgeven via kikavrijmarkt.nl. Daar kunnen zij vanaf woensdag ook een kleedje met hun spullen op zetten. De opbrengst, of een deel daarvan, gaat naar KiKa. De organisatie gebruikt het geld voor onderzoek naar kinderkanker.