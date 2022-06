Will Smith plant comeback na veelbesproken klap

Will Smith gaat een vervolg maken op de zombie-apocalypse film I Am Legend uit 2007 die hij zelf helemaal wil produceren en dus betalen. „Hij is overtuigd dat als iets zijn beschadigde reputatie kan herstellen, deze film dat is”, zegt een insider, die ook weet wat Smith de laatste tijd zoal gedaan heeft.

Therapie

De acteur reageerde die bewuste avond op een grap ten koste van zijn vrouw Jada Pinkett-Smith, de oprichtster van de Westbrook Entertainment Group die in het project meegaat.

„Will is druk geweest met therapie”, zegt vriend en collega Tyler Perry. „En hij is bij zichzelf te rade gegaan wat hem bij het gala heeft bewogen zo heftig te reageren. Daar is wat zelfreflectie bij komen kijken. Hij is nu vastberaden de buitenwereld te laten zien hoeveel spijt hij heeft en hij denkt dat, als hij zich voldoende verontschuldigt, Hollywood hem wel zal vergeven. Het komt er natuurlijk op neer dat het publiek geëntertaind wil worden en daar is, zou je zeggen, Will Smith de uitgelezen persoon voor.”