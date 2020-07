De lekkerste blije eieren

De bontgekleurde Scissor Sisters, anno 2006. Ⓒ Foto Universal Music

Op zoek naar de zon, naar vrolijkheid in zo’n druilerige zomerweek als deze grepen we nog eens terug naar de Scissor Sisters. Preciezer gezegd: naar hun tweede album Ta-dah uit 2006, waar we - jawel! - nog steeds heel erg blij van worden.