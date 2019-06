Gwyneth Paltrow deelt 'apart' huwelijksgeheim

Het koppel brengt vier dagen per week door in het huis van Gwyneth en haar kinderen Apple en Moses in Los Angeles. De overige drie dagen woont Brad in zijn eigen huis. De beslissing om als getrouwd stel apart te wonen, is trouwens niet het enige onconventionele in hun relatie. Toen de twee in december op 'familiehoneymoon' gingen naar de Malediven, nodigden ze behalve hun kinderen ook Gwyneths ex-echtgenoot Chris Martin en zijn nieuwe vriendin Dakota Johnson uit.

Paltrow en tv-producent Falchuk leerden elkaar kennen in 2010 en trouwden afgelopen september. Het is voor beiden hun tweede huwelijk. Brad was eerder getrouwd met een medeproducente en heeft uit dat huwelijk twee kinderen. Gwyneth trad in 2003 in het huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin met wie ze dochter Apple en zoon Moses kreeg.

