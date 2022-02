Carnavalsdocumentaire legt ziel volksfeest bloot

Praat Mee

Is carnaval vieren nu wel gepast?

Het valt precies samen: alle coronamaatregelen vervielen en carnaval ging van start. Maar op 1200 kilometer afstand is een oorlog uitgebroken die het gesprek van de dag is. Meer dan de helft van de Nederlanders is bang voor een Derde Wereldoorlog. Dus een ver-van-ons-bedshow is deze oorlog allermins...