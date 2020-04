Mocro Maffia krijgt derde seizoen

Na de bloedstollende seizoensfinale was de vraag naar een derde seizoen groot, zegt creatief producent en hoofdrolspeler Achmed Akkabi: „Het tweede seizoen heeft misschien nog wel meer losgemaakt bij de kijkers dan het eerste. Na de laatste aflevering werden we overspoeld met de vraag of er een derde seizoen komt. Ik ben blij dat we nu al aan kunnen kondigen dat we die samen met Videoland gaan maken!”

De tweede reeks van de misdaadserie ging eerder van start dan gepland, omdat veel mensen thuis zitten door het coronavirus. Mocro Maffia draait om een vete tussen twee drugsbendes en is gebaseerd op de gelijknamige roman van Wouter Laumans en Marijn Schrijver. De serie, waarvan het eerste deel in 2018 verscheen, is ontwikkeld door Achmed en Thijs Römer. Onder anderen Nasrdin Dchar, Oussama Ahammoud, Bilal Wahib en Daan Schuurmans zijn erin te zien.