Betty White (98) nog altijd dol op wodka-martini’s

White leest graag kranten en pluist de Los Angeles Times van A tot Z uit. „Verder doet ze veel kruiswoordpuzzels om zo haar brein bezig te houden”, vertelt goede vriend Tom Sullivan aan Closer Weekly. „En ze trakteert zichzelf graag op een wodka-martini, met een hot dog en Franse frietjes erbij. Wat ze wel mist zijn de spelletjesavonden met haar vrienden, omdat die via Zoom toch een stuk minder leuk zijn.”

Naast mensen die haar helpen in huis, mag White verder geen bezoek hebben. Toch houdt ze de moed erin. „Haar boodschap aan de rest van de wereld is: doe het rustiger aan en wees gelukkig met dat wat je hebt. Niets geeft meer rijkdom dan het hebben van familie, vrienden en dieren.”

White was de oudste van de vier hoofdrolspeelsters uit The Golden Girls, maar is de enige nog levende actrice uit de jaren 80-hit.