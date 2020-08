Zware astma Anouk: in glazen kooi naar ’The voice of Holland’?

Afgelopen seizoen veroverde Anouk de harten van veel tv-kijkers door collega-coach Lil’ Kleine op zijn plek te zetten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Hilversum - De astma van Anouk Teeuwe bezorgt RTL grijze haren. De zangeres, als coach te zien in The voice of Holland, wil namelijk alleen aan het komende seizoen van het programma deelnemen als er aanvullende coronamaatregelen worden getroffen. Er ligt een opvallende suggestie op tafel.