Gierige Gast aan de drugs bij 5 Uur Live

Gierige Gasten Martijn Manschot en Niels Oosthoek werken een zogeheten ’Anti-bucketlist’ af en doen juist dingen die ze eigenlijk liever helemaal niet willen doen. Eén van de dingen op de lijst is onder invloed van pillen aanschuiven bij een televisieprogramma. Donderdag was aan Martijn ’de eer’ om die opdracht uit te voeren bij 5 Uur Live, gepresenteerd door Daphne Bunskoek en co-host Irene Moors. Dat blijkt uit een video die de Gierige Gasten online hebben gezet.

Manschot is niet blij met de opdracht: „Dat zijn van die lieve vrouwen, dat kan echt niet!.” De mannen realiseren zich dan ook maar al te goed dat zoiets hen de rest van hun leven kan achtervolgen. „Je ziet die filmpjes wel eens voorbij komen, daar wil je niet tussen zitten!”, stelt Martijn. Daar zijn zijn vrienden het mee eens: „Mensen onthouden dit!”

Omdat de Gierige Gasten willen dat er wel verantwoordelijk met deze opdracht wordt omgegaan, hebben ze de pil die Martijn moet slikken eerst goed laten testen en wordt er goed rekening gehouden met zijn lichaamsgewicht. Ook krijgt hij eerst een medische check voordat hij aanschuift in 5 Uur Live. Zijn bloeddruk is wat verhoogd maar verder lijkt er weinig aan de hand. De bloednerveuze Martijn zit met trillende kaken en grote pupillen te wachten tot het eindelijk zo ver is.

"Wat is er met hem aan de hand?"

Daphne kondigt de twee uiteindelijk aan om te praten over de ’Anti-Bucketlist’, maar lijkt niet door te hebben dat er momenteel ook een van die opdrachten wordt uitgevoerd. Op wat versprekingen na lijkt er in eerste instantie weinig aan de hand. Al stelt Irene uiteindelijk wel dat ’het echt niet goed met hem gaat’. Het duurt dan ook niet lang tot zowel Daphne als Irene door hebben dat er wel degelijk iets speelt. Uiteindelijk stelt Moors dan ook de vraag: „Ik wil het echt even weten. Wat is er met hem aan de hand?”, vraagt ze aan Niels. Een antwoord krijgt ze echter niet.

Pas na afloop van de uitzending biechten de jongens op dat Martijn onder invloed van xtc is. Gelukkig kunnen zowel de jongens als Daphne en Irene er smakelijk om lachen.