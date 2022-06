Premium Het beste van De Telegraaf

’Licked live in NYC’ om de tijd te doden tot 7 juli Een zoethoudertje van de Stones mét Charlie Watts

Door Bart Wijlaars

Nieuw Rolling Stones-album ’Licked Live in NYC’ is een registratie van een concert uit 2003. Ⓒ ANP/HH

Ziek zijn: het overkomt de beste. Oók Mick Jagger dus. Gelukkig is nu al bekend dat de Britten op 7 juli alweer terugkomen. Tot die tijd is er onder meer het nieuwe livealbm ’Licked Live in NYC’ om de tijd te doden. Daarnaast luisterden we naar No tears in my champagne van Nona.