Minnie Driver lanceert eigen meubellijn

„Ik ben altijd gek geweest op het inrichten van huizen, van toen ik nog een klein meisje was en keek hoe mijn moeder dat deed. Zij is een ontwerper en heeft veel invloed op me gehad. Zij maakte mooie stoffen en wist bepaalde stijltjes van haar reizen door de hele wereld te integreren in ons typisch Engelse huis”, aldus Minnie.

Minnie’s meubelstukken zijn vooral gemaakt om te mixen met verschillende stijlen. „Ik houd ervan om patronen, kleuren en stijlen met elkaar te mixen, zodat je een eclectische maar elegante stijl krijgt.” Driver’s lijn is vanaf 6 juni online te koop of bij een van de winkels in New York of The Hamptons.