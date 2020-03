Paul Haenen start ’onderduik-tv tijdens corona-oorlog’

„Iedereen heeft voorstellingen en voorlees- en signeersessies moeten afzeggen vanwege het virus”, stelt Haenen. „Alle theaters van Nederland zijn potdicht. En dat terwijl mensen juist in deze donkere tijden zoveel behoefte hebben aan ontspanning, relativering en warmte. Het theater moet een open podium worden waar iedere artiest die wil, zijn of haar bijdrage kan leveren.” De filmpjes zullen gratis te zien zijn op zijn YouTube-kanaal.

Haenen kan nog geen concrete namen noemen, maar hij is van plan zijn hele netwerk in te zetten. Het Betty Asfalt Complex is al tientallen jaren een geliefd podium waar vrijwel alle grote artiesten van Nederland hun eerste try-out-voorstellingen doen. „We hopen dat alle grote namen uit Hilversum ook een keer langs willen komen”, stelt de initiatiefnemer. „Matthijs van Nieuwkerk, Linda de Mol en Eva Jinek zijn allemaal welkom. Het moet een breed, landelijk troostsignaal worden.”

Ook gaat de komiek zelf als zijn alter ego Margreet Dolman filmpjes maken en zogenoemde ’vensterbank-interviews’ doen, die hij vroeger voor de VPRO en de landelijke televisie maakte. Haenen hoopt meerdere malen per dag updates te plaatsen op zijn YouTube-kanaal. Zijn eerste bijdrage is vrijdagmiddag om 13.00 uur online gegaan.