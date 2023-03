Tal van BN’ers bij demonstratie Extinction Rebellion op A12

Van Vliet was buddy van een celliste op de A12, liet zij op Instagram weten. Tijdens de demonstratie lieten tientallen musici van zich horen. Volgens Extinction Rebellion speelden zo’n zestig musici het tweede deel van de zevende symfonie van Beethoven.

Op sociale media is verder te zien dat onder anderen zangeres Merol en actrice Carice van Houten bij de demonstratie aanwezig waren. Dat gold ook voor actrices Ricky Koole, Sigrid ten Napel en Anne-Marie Jung en presentatrice Daphne Bunskoek. Ook schrijver Maartje Wortel en zwemster Femke Heemskerk waren erbij.

Bekijk ook: Ontruiming A12 na inzet van waterkanon bij demonstratie Extinction Rebellion

Struisvogelgedrag

Van Houten riep zaterdagochtend al op ’om geweldloos in actie te komen voor onze kwetsbare aarde’. De actrice betuigde eerder deze week ook al steun aan de klimaatactivisten. „Ik was nooit het activistische type, liep altijd onwennig tussen de grote menigte”, schrijft ze. Dat veranderde door een lezing van filosoof Chris Julien. „Ik voelde vooral een mogelijkheid mijn gevoel van onmacht, struisvogelgedrag en angst voor de toekomst van mijn zoontje om te zetten in actie. Sindsdien ben ik verliefd op deze activisten.”

De woorden en daden van Extinction Rebellion raken Van Houten dan ook diep. „Ik voel mij ook geïnspireerd het activisme in mijzelf te voeden en uit te dragen met de hoop anderen ook 'wakker' te maken. Soms is met een veertje kietelen niet meer genoeg en moet je een emmer koud water gebruiken.” De actrice voegt daar aan toe dat ook zij ’niet heilig’ is. „Wij zijn allemaal zondaars. Iedereen is onderdeel van een gemankeerd systeem waar niemand bewust voor heeft gekozen. Alleen als we naakt in een ton gaan leven zijn we niet meer hypocriet. Maar als je in die ton zit, neemt ook niemand je meer serieus.”

Een groep schrijvers voerde vrijdagavond op het boekenbal protest om aandacht te vragen voor het klimaat en Extinction Rebellion.

Met de actie op de Utrechtsebaan verzetten de klimaatactivisten van XR zich tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Volgens XR waren er zo’n 3000 mensen die aan het begin van de middag de A12 hebben geblokkeerd.