Platenlabel Top Notch verloor in een jaar tijd drie talenten

Lil Kleine bepleit dat het ’tijd voor een nieuwe stap op weg naar volwassenheid’ wordt. Hij wordt nu eigenaar van zijn muziek en kan naar eigen zeggen zelf beslissen welke muzikale route hij neemt. Scholten, die doorbrak met de hit Drank & Drugs, heeft in de nieuwe situatie ’de volledige regie over creativiteit, releases, samenwerking en verdere uitingen’. De rapper wordt in de toekomst bijgestaan door muziekgigant Sony Music en het onafhankelijke muziekplatform OWNIT.

Een woordvoerder van Lil Kleine laat weten dat Top Notch in de oude situatie ook een duidelijke stem had in dit traject. Top Notch lag eerder dit jaar onder vuur omdat het bedrijf pas na een week iets zei over de aanhouding van de rapper na een vermeende mishandeling op Ibiza.

Ronnie Flex

Eerder dit jaar werd bekend dat Ronnie Flex de jarenlange samenwerking met Top Notch had opgezegd. De nu 29-jarige rapper hield een nachtelijke tirade op Twitter, die hij later verwijderde. Uiteindelijk verklaarde zijn management dat Ronnie in 2012, op 19-jarige leeftijd, een contract heeft getekend met Top Notch. Hij was in de waan dat het een goed contract was, maar dat bleek volgens hem niet het geval te zijn. Hij liet weten gekwetst en boos te zijn.

Ook Ronnie Flex brak met Top Notch vanwege de voorwaarden van de samenwerking. Sindsdien doet de rapper alles in eigen beheer. Zijn management sprak van ’een emotioneel besluit’ voor Ronnie Flex.

Bilal Wahib

Top Notch kwam in maart onder vuur te liggen toen het bedrijf acteur en rapper Bilal Wahib liet vallen. De 22-jarige artiest werd aangehouden op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen op Instagram had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien. Direct na het incident verbrak Top Notch de samenwerking.

Het platenlabel kreeg toen veel kritiek voor de snelle actie. Telegraaf-journalist John van den Heuvel liet zich toen bij RTL Boulevard fel uit over de ’hypocrisie” van Top Notch. „Top Notch heeft rappers in dienst en onder contract die de meest verschrikkelijke dingen hebben uitgevoerd. We hebben het over levensdelicten, sommigen zitten in de gevangenis. Daar hoor je ze nooit over, daar geven ze nooit antwoord op. En nu er brede maatschappelijke verontwaardiging is, trekken ze meteen hun handen van Bilal af.”

Recent werden de banden tussen Top Notch en Wahib weer enigszins aangehaald. Het platenlabel heeft inhoudelijk geen commentaar gegeven op alle kritiek.