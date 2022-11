Mager filmdebuut over ontspoorde moslimjongeren in Amsterdam-West

Wat: drama, misdaad

Regie: Wahid Sanouji

Met: Aziz Akazim, Chems Eddine Amar, Mamoun Elyounoussi

Als rechtenstudent Najib thuiskomt van zijn diploma-uitreiking, ziet hij hoe zijn criminele oudere broer wordt gearresteerd. En er volgen meer klappen. De vader van zijn vriendin verbiedt Najib een verdere omgang met zijn dochter. En de visboer waar hij werkt, ontslaat hem als hij tijdens de pauze wil bidden. „Nederland houdt niet van ons”, fluistert een oud-sportschoolmaatje samenzweerderig in zijn oor. Waarna hij Najib overhaalt jihadstrijder te worden.

Slotervaart

Vijf jaar lang deed cineast Sanouji onderzoek naar ontspoorde moslimjongeren, waarna hij in de Amsterdamse wijk Slotervaart in elf dagen zijn Way to paradise draaide. Maar ondanks zijn bewonderenswaardige passie en doorzettingsvermogen is zijn speelfilmdebuut een wat knullig radicaliseringsdrama geworden. De toon is weinig subtiel en het acteren houterig.

Ook de uiteindelijke motivaties achter Najibs ideologische hersenspoeling zijn wat mager. Want de rechtenstudent (wél sterk gespeeld door Aziz Akazim) is dermate intelligent, dat hij zelfs tegen de giftigste invloeden van buitenaf weerstand zou moeten kunnen bieden. Zo is The way to paradise niet op alle fronten even geslaagd. Al mag Sanouji’s ambitie om met beperkte middelen dit indringende en actuele verhaal te vertellen zeker gekoesterd worden.

✭✭