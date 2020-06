Geraldine Kemper gaat naakt op Instagram

„Queen of the world”, schrijft de 30-jarige Geraldine bij het kiekje waarop de achterkant van haar lichaam in volle glorie te zien is. En dat ze met het fraaie plaatje haar ruim zeshonderdduizend volgers een groot plezier doet, mag wel duidelijk zijn.

In minder dan twee uur stonden er al vijftigduizend likes op de teller, en ook haar bekende vrienden zijn behoorlijk te spreken over Geraldines derrière. Zo laten onder anderen Chantal Janzen, Jan Versteegh en model Sharon Pieksma weten flink onder de indruk te zijn.

Begin dit jaar maakte Geraldine bekend geen relatie meer te hebben met Paul. De twee waren vijf jaar samen. „Helaas hebben wij een punt gezet achter onze relatie”, vertelde ze destijds aan RTL Boulevard. „Liefde is prachtig, maar de situatie blijft natuurlijk treurig.”