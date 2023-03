Lionel Richie houdt het in bed niet meer ’all night long’ vol

In een interview met mede American Idol-juryleden praten Lionel, Katy Perry en Luke Bryan over het achtergrondverhaal over zijn hit All night long. „Toen ik dat nummer schreef, hield ik het echt de hele nacht vol”, vertelt Lionel. Waarna hij vervolgens grapt: „Nu is mijn ’all night long’ slechts 15 minuten.”

Terwijl Luke geschokt en beschaamd lijkt door de mededeling, voegt Katy toe: „Zolang het maar niet 24 uur per dag, zeven dagen per week is.”

Tekst loopt door onder de foto.

Lionel en Lisa. Ⓒ Getty Images

Voor Lionel’s veertig jaar jongere vriendin Lisa Parigi is het blijkbaar genoeg. Het stel is naar verluidt sinds een etentje bij vrienden in 2014 samen. Over zijn vriendin vertelde Lionel in 2019 aan People: „Ze is ontzettend knap, maar bovenal slim en helpt me om overeind te blijven in mijn gekke leven.”

Daarvoor was hij eerst getrouwd met zijn schoolliefde Brenda Harvey-Richie. Het voormalige koppel trouwde in 1975 en adopteerde dochter Nicole. Ze scheidden in 1993. Daarna was hij samen met Diane Alexander van 1995 tot 2004, met wie hij twee kinderen kreeg.