Film by the Sea breidt uit met ’drive-in-zaal’

Bezoekers krijgen een heuse ‘drive-in’ beleving terwijl ze zelf niet met hun auto hoeven te komen. Op deze manier heeft Film by the Sea een ludieke oplossing gevonden voor de verminderde zaalcapaciteit in de bioscoop tijdens deze editie van het festival. Voorstellingen in de Machinefabriek vinden plaats van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.

Voor dit project is Film by the Sea een samenwerking aangegaan met een lokale dealer van Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Zij stellen de vijftig auto’s beschikbaar waarin de bezoekers plaats kunnen nemen. Dit zullen zowel nieuwe auto’s als occasions zijn. In de Machinefabriek wordt een groot scherm van 6 bij 10 meter geplaatst.

De bezoekers kunnen de film vanuit de auto bekijken. Het geluid komt uit de speakers van een radio die in de auto geplaatst wordt. Uiteraard kunnen de bezoekers ook een snackbag aanschaffen met diverse lekkernijen en drankjes om de drive-in beleving compleet te maken.

Binnenkort wordt bekendgemaakt welke films worden gedraaid. Het festival is vanwege de coronacrisis en de beperkte zaalcapaciteit op zoek gegaan naar alternatieve plekken waar filmvertoningen kunnen plaatsvinden.