Ryan Reynolds en Blake Lively schenken miljoen aan voedselbanken

„Covid-19 heeft enorme impact op ouderen en mensen met een laag inkomen”, schrijft de acteur. De Canadees en zijn Amerikaanse echtgenoot hebben het bedrag verdeeld tussen Feeding America en Food Banks Canada, de instellingen in beide landen die voedselbanken runnen. „Als je iets kunt geven; deze organisaties hebben onze hulp nodig.”

Ryan drukt zijn volgers ook op het hart goed voor hun lichaam en geest te zorgen. „Hou wat ruimte over voor leuke momenten. Bel iemand die geïsoleerd is en misschien wat contact kan gebruiken.” Ryan eindigt zijn post met een lolletje in het kader van zijn langlopende ’vete’ met Hugh Jackman door het zogenaamde nummer van zijn vakgenoot te posten.

Organisatie Feeding America reageerde meteen op het nieuws. „Dank jullie wel, Ryan en Blake, voor jullie ongelooflijke steun”, aldus de instelling in een comment op Ryans post. „Jullie donatie maakt zoveel verschil voor de miljoenen mensen die we helpen. En aan iedereen die ingaat op jullie oproep iets te geven in deze onzekere tijden: elke dollar helpt.”