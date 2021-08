Wereldster Ed Sheeran: ’Ze zeiden dat ik een echte baan moest gaan zoeken’

„Als ik toen ik jong was zei dat je muzikant wilde worden, zeiden mensen: je moet een echte baan gaan zoeken”, herinnert Ed zich in een column voor The Sunday Mirror. De zanger heeft naar eigen zeggen vroeger weinig steun gehad en hoopt daarom dat de jeugd van nu beter de kans krijgt om te doen wat het wil, zonder dat anderen daar een oordeel over vellen.

„School is stressvol met al die examens van wiskunde, Engels en scheikunde. Het is allemaal erg moeilijk”, aldus Ed. „Maar wat ik wil zeggen tegen kinderen, is dat als je doet wat je leuk vindt je daar uiteindelijk voor betaald zal worden.”

„Je leert meer van mislukkingen dan van succes”, meent de zanger. „Ik heb in een vol Wembley-stadion gespeeld en in een bar in Swindon voor slechts een persoon. Spelen in die bar in Swindon heeft me veel meer geleerd dan spelen op Wembley.”