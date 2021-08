Weduwe ZZ Top-bassist: ’Hij was de meest zachtaardige en zorgzame man denkbaar’

De bassist overleed vorige week plotseling op 72-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak is vooralsnog niet bekendgemaakt. Het is dan ook onduidelijk of er een verband is met de heupproblemen, waardoor Hill vorige week moest stoppen met de tournee van ZZ Top.

Bekijk ook: Eerste concert ZZ Top sinds overlijden bassist Dusty Hill

„Het was niet de bedoeling dat hij ons zou verlaten”, vervolgt McCrory haar verhaal. „Het plan was dat hij zich aan zijn slijmbeursontsteking zou laten behandelen. Hij zou in september terugkeren voor het tweede deel van de tour. Dusty was de aardigste, meest zachtaardige en zorgzame man die een vrouw ooit in haar leven zou vinden.”

Eerder schreven ZZ Top-zanger Billy Gibbons en drummer Frank Beard in een verklaring dat Hill enorm zal worden gemist. Met ZZ Top maakte Hill vijftien studioalbums. In Nederland is de band vooral bekend van de hits Gimme All Your Lovin’, La Grange en Sharp Dressed Man.