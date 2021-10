Craig David komt volgend jaar met nieuw album

De plaat verschijnt op 13 mei 2022, laat David weten aan Britse media. De eerste single, Who You Are, is vrijdag uitgekomen.

De zanger brak in 2000 door met zijn debuutalbum Born to Do It. Op die plaat staan hits als 7 Days, Fill Me In en Walking Away. Zijn laatste album The Time Is Now uit 2018 haalde een 56e plek in de Nederlandse Album Top 100. Ook de platen ervoor stonden in de albumlijst. Met Born to Do it en The Story Goes scoorde hij zijn hoogste noteringen.

David heeft lange tijd geen muziek uitgebracht. Zijn meest recente notering in de Single Top 100, op nummer 81, scoorde David in 2008 met Insomnia.